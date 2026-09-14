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Царьград

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Врач Чернышова озвучила главные источники инфекций в доме

Врач Чернышова озвучила главные источники инфекций в доме

Врач Надежда Чернышова рассказала о местах в доме, где обитает наибольшее количество бактерий. Основными источниками инфекции стали гаджеты, дверные ручки и кухонные губки.

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