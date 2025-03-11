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Пять знаков зодиака, которые откроют новые горизонты во время коридора затмений в марте

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Пять знаков зодиака, которые откроют новые горизонты во время коридора затмений в марте Юлия ЧелкановаМарт 2025 года обещает стать особенно значимым для астрологических событий, так как в этом месяце произойдут два солнечных и одно лунное затмение.

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