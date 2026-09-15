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МОСИНФОРМ

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Десятки интерактивных мастер-классов пройдут на выставке «ПРОреставрацию»

Десятки интерактивных мастер-классов пройдут на выставке «ПРОреставрацию»

Десятки интерактивных мастер-классов включили в программу пятой выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях».

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