Россияне резко сократили расходы на новые автомобили

«Автостат»: расходы россиян на новые автомобили в январе 2024-го упали на треть По итогам января расходы россиян на покупку новых автомобилей составили 261,5 миллиарда рублей, что означает падение на треть по сравнению с результатом декабря.
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