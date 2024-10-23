Милонов заявил, что закрывать ипотеки можно только русским многодетным семьям

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил революционную меру поддержки многодетных семей: полное погашение ипотеки государством после рождения четвертого ребенка.
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