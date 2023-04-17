RT Russia

11 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • C Д
    Откуда взлетают их самолеты?Минобороны России...
  • ИгорьОвчаренко
    ДА КАХОВКА НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ. КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КИЕВСКОЕ НАВОДНЕНИЕ. ДвоишникиВласти Киева объя...
  • Иван Петров
    Становится таксичным ?! А почему рубль тогда обесценивается к доллару, а не наоборот, бред полныйЗамглавы МИД Росс...

Fichajes: «Реал» может приобрести четырёх игроков «Челси»

Fichajes: «Реал» может приобрести четырёх игроков «Челси»

Сразу четыре игрока лондонского «Челси» могут присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации Fichajes, президент королевского клуба Флорентино Перес лично заинтересован в прибретении Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Лофтус-Чика и Матео Ковачича.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх