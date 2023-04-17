Fichajes: «Реал» может приобрести четырёх игроков «Челси»

Сразу четыре игрока лондонского «Челси» могут присоединиться к мадридскому «Реалу». По информации Fichajes, президент королевского клуба Флорентино Перес лично заинтересован в прибретении Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Лофтус-Чика и Матео Ковачича.