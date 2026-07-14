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«Катя очень многих людей обманула»: подруга беременной от Иракли модели рассказала о её аферах

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которая недавно оказалась в центре громкого скандала с беременностью от певца Иракли, теперь разыскивается полицией.

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