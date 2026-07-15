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Деньги после звонка мошенников могут вернуть? О чем рассказали в Минцифры

Деньги после звонка мошенников могут вернуть? О чем рассказали в Минцифры

Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому россияне смогут получить компенсацию ущерба, причиненного телефонными мошенниками, после обращения в банк и проведения проверки, сообщают "РИА Новости".

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