Деньги после звонка мошенников могут вернуть? О чем рассказали в Минцифры

Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому россияне смогут получить компенсацию ущерба, причиненного телефонными мошенниками, после обращения в банк и проведения проверки, сообщают "РИА Новости".
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