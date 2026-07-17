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Газета.ру

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Академия Плющенко запросила грант в 24,1 млн рублей для ледового шоу

Академия Плющенко запросила грант в 24,1 млн рублей для ледового шоу

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить "патриотическое" ледовое шоу с акцентом на "духовно-нравственных ценностях", на что просит грант в 24,1 млн рублей.

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Комментарии
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Савина Галина
Он серьезно? Т.е. он считает, что подобное разбазаривание денег на гранты людям, которые не уважают Россию, но любым способом хотят вытащить из нее как можно больше денег - это патриотично? К азерам, там пусть ставит, а про нашу страну он уже успел высказаться
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1 м.