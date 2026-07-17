Академия Плющенко запросила грант в 24,1 млн рублей для ледового шоу

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить "патриотическое" ледовое шоу с акцентом на "духовно-нравственных ценностях", на что просит грант в 24,1 млн рублей.
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