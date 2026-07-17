Академия Плющенко запросила грант в 24,1 млн рублей для ледового шоу

Савина Галина

Он серьезно? Т.е. он считает, что подобное разбазаривание денег на гранты людям, которые не уважают Россию, но любым способом хотят вытащить из нее как можно больше денег - это патриотично? К азерам, там пусть ставит, а про нашу страну он уже успел высказаться