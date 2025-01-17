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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте

Кубок IBU по биатлону-2024/25 5-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Женщины Спринт Начало – 16:30 по московскому времени.

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