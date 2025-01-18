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Театр «МОСТ» устроит для юных зрителей сказочный тимбилдинг

Театр «МОСТ» устроит для юных зрителей сказочный тимбилдинг

Интерактивные спектакли проекта «Читаем вместе» покажут в формате караоке-сказки.Театр «МОСТ» Детей и их родителей ждет озорной тимбилдинг от Театра «МОСТ» — интерактивные спектакли проекта «Читаем вместе» пройдут 19 января, 16 и 22 февраля в формате караоке-сказки.

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