Театр «МОСТ» устроит для юных зрителей сказочный тимбилдинг

Интерактивные спектакли проекта «Читаем вместе» покажут в формате караоке-сказки.Театр «МОСТ» Детей и их родителей ждет озорной тимбилдинг от Театра «МОСТ» — интерактивные спектакли проекта «Читаем вместе» пройдут 19 января, 16 и 22 февраля в формате караоке-сказки.