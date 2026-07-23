Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек, подросток, погиб и еще один был ранен в результате стрельбы по адресу 750 Canonby Place в Колумбусе, штат Огайо, около 18:00 по местному времени (22:00 по Гринвичу); Сообщается, что инцидент произошел из-за ссоры между двумя людьми, которые, предположительно, стреляли друг в друга.