С 17-го места на 1-е. Все обгоны Макса Ферстаппена на Гран При Бразилии

С 17-го места на 1-е. Все обгоны Макса Ферстаппена на ГП БразилииGetty Images / Red Bull Content PoolВ дождевом Гран При Бразилии Макс Ферстаппен совершил потрясающий рейд к победе после старта с 17-го места.
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