Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО доставит более 4000 тонн топлива в отдаленные районы Восточного военного округа

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО доставит более 4000 тонн топлива в отдаленные районы Восточного военного округа

Главной особенностью реализуемых поставок является создание сверхнор-мативного запаса топлива, позволяющего обеспечить бесперебойную работу котельных в течение всего отопительного периода.

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