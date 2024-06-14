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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для детей-самокатчиков

Министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для детей-самокатчиков

Больше ограничений также стоит ввести для юных пользователей мото- и велотранспорта, считает Антон Воронов Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.

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