Министр транспорта Алтайского края призвал ужесточить правила для детей-самокатчиков

Больше ограничений также стоит ввести для юных пользователей мото- и велотранспорта, считает Антон Воронов Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.
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