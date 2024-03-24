Бобровский отразил 34 из 37 бросков «Рейнджерс» и 1 буллит из 3 в серии. Поражение – 4-е подряд

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«Флорида» уступила клубу из Нью-Йорка (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. В серии буллитов россиянин не справился с бросками Мики Зибанежада и Артемия Панарина.