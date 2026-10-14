Пароль от госреестра Дании оказался «123456». Это выяснили хакеры, получившие доступ к персональным данным 8,8 млн человек.
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