Экс-игрок ЦСКА похвалил тренера "Спартака" Абаскаля за раннюю замену Промеса

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поступил правильно, заменив голландца Квинси Промеса на 60-й минуте игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов".
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