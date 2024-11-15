Студенты в РФ перенесли десятки реальных локаций Алтая в игру

Двенадцать студентов из семи регионов России провели видеоигровую экспедицию по Алтаю. Для переноса красот региона в игру «Сердце Алтая» использовался набор технологий, включающий в себя фотограмметрию, то есть трансфер объектов из реальной жизни в формат трехмерной графики.