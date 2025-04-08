Ливневые дожди привели к десяткам жертв и разрушений в Конго

Ливневые дожди спровоцировали в минувшие выходные сильное наводнение в столице Конго, Киншасе. В результате стихийного бедствия погибло около 30 человек и было разрушено несколько домов и дорог, сообщает ipn.
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