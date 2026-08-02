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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Ярославской области о «Локомотиве»: «Мы захватили хоккейный трон. Это серьезная работа. Благодарю команду, штаб и «РЖД» – как нашего вдохновителя на победы»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался на церемонии в честь победы « Локомотива » в финале Кубка Гагарина – 2026.

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