В Донецке увековечили память погибших писателей

«Народные» таблички разместили на фасаде здания, в котором находится местный писательский союз В Донецке на здании, в котором находятся Союз писателей и Союз театральных деятелей, на этой неделе разместили мемориальные таблички в честь погибших литераторов — Геннадия Дубового и Сергея Лысенко (сражавшегося с позывным «Лысый»).