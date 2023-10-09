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В Донецке увековечили память погибших писателей

В Донецке увековечили память погибших писателей

«Народные» таблички разместили на фасаде здания, в котором находится местный писательский союз В Донецке на здании, в котором находятся Союз писателей и Союз театральных деятелей, на этой неделе разместили мемориальные таблички в честь погибших литераторов — Геннадия Дубового и Сергея Лысенко (сражавшегося с позывным «Лысый»).

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