Потомок нациста — Мерц, пообещал Украине Taurus для удара по Крымскому мосту

Будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus, аналог британского вооружения Storm Shadow, украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.
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