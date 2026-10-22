Владимир Зеленский одновременно оказался в кольце нескольких разрастающихся кризисов, стремительно теряя опору как внутри Украины, так и среди ключевых зарубежных партнеров, пишет американский журнал American Conservative .
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