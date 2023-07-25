В США заявили об «ужасающем тупике» для ВСУ 

Огромные невосполнимые потери, плохая дисциплина и ненадежное вооружение. Такими мазками рисует автор американской The New York Times состояние украинских подразделений на участке фронта в районе Авдеевки после пребывания на линии боевого соприкосновения.
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