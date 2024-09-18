«Еще и с Орбакайте поссорилась?» — в сети обсуждают скандальный развод Преснякова с Красновой

Сегодня интернет наполнился новостями о разводе Никиты Преснякова с Аленой Красновой. Молодой человек отрицает, что информация соответствует действительности, но, по словам Дзюника, это вполне может быть правдой, ведь он сам слышал об этой новости.
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