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Дженнифер Лопес продала свой дом, в котором жила до свадьбы с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес продала свой дом, в котором жила до свадьбы с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес продала последний собственный дом, которым владела до свадьбы с Беном Аффлеком. Певица получила за особняк в Бель-Эйр (Калифорния) 34 млн долларов, хотя планировала выручить 43 млн, сообщает TMZ.

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