Белорусские банки начнут принимать поврежденные доллары и евро

С 1-го февраля банки вновь будут принимать к обмену частично поврежденные доллары и евро.Ассоциация белорусских банков решила отказаться от жестких требований к состоянию иностранной валюты, которую граждане сдают в обменные пункты.
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