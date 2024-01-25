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Белорусские банки начнут принимать поврежденные доллары и евро

Белорусские банки начнут принимать поврежденные доллары и евро

С 1-го февраля банки вновь будут принимать к обмену частично поврежденные доллары и евро.Ассоциация белорусских банков решила отказаться от жестких требований к состоянию иностранной валюты, которую граждане сдают в обменные пункты.

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