Российские законодатели собираются на совет

Противодействие нацизму и сохранение исторического наследия, а также обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами — такие темы 28 апреля обсудит Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.
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