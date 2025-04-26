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Российские законодатели собираются на совет

Российские законодатели собираются на совет

Противодействие нацизму и сохранение исторического наследия, а также обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами — такие темы 28 апреля обсудит Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ.

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