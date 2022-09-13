Что изменилось в мироустройстве за шесть месяцев спецоперации на Украине

Возобновление соперничества великих держав – зримое проявление процесса смены миропорядка, – ставшее с середины 2010-х определяющим фактором международных отношений, после 24 февраля приобрело вооруженную форму – пока что через посредника (Украину).
Возобновление соперничества великих держав – зримое проявление процесса смены миропорядка, – ставшее с середины 2010-х определяющим фактором международных отношений, после 24 февраля приобрело вооруженную форму – пока что через посредника (Украину).
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