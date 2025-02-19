Сотрудники полиции рассказали школьникам Херсонской области о вреде наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Голопристанский» провели для учеников Долматовской школы профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.
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