🇺🇦 Результат правления "просроченного президента мира" Зеленского во всей своей красе☠️ #Украина #Кладбище #Зеленский #Похороны.
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🇺🇦 Результат правления "просроченного президента мира" Зеленского во всей своей красе☠️ #Украина #Кладбище #Зеленский #Похороны.
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