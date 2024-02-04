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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия против мироправителей тьмы

Россия против мироправителей тьмы

С самого начала СВО коллективный Запад запустил на полную мощность давно стоявшую под парами гигантскую машину дезинформации и пропаганды, главная цель которой — убедить мировую аудиторию в том, что Россия — это главный источник зла, который угрожает всему миру Фото: © AP Photo / Libkos Для этого были не только сняты все ограничения по масштабу лжи, но и был дан зеленый свет на изобретение все более изощренных форм, каналов и инструментов по фабрикации диких обвинений против нашей страны.

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Комментарии
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radiofree RF
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15 час.
Александр Гранков
Сатана очень силен, а это - армия его прислужников, они действуют по своему предназначению.
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
Так мы же воюем с людьми, сатана фигура мистическая у него нет физических возможностей
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9 час.

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