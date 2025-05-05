Смолянке отказали в предоставлении положенной квартиры

Дом, где жила женщина, оказался в непригодном состоянии из-за строительных работ по соседству Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жительницы Смоленска.
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