Статистика COVID-19

28 мая 2022 года в ЯНАО 12 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 017) 135 639 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умер 1041 человек) 30 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых […]28 мая 2022 года в ЯНАО 12 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 017) 135 639 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умер 1041 человек) 30 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 435) 9 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 582) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.