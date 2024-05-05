Под стражу на два месяца заключили двух несовершеннолетних жителей Адыгеи за вербовку в террористическую организацию

Под стражу на два месяца заключили двух несовершеннолетних жителей Адыгеи за вербовку в террористическую организациюДва несовершеннолетних жителя Гиагинского района Адыгеи заключены под стражу до 1 июля текущего года.
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