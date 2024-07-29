Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

Сергей Кабалалиев не знаю но после того как это восхваляет ОИ в кикой стране,стране гомиков и лезбиянок признать это не рукопожатным и запретить ему вещать на ТВ,на всех каналах.

YYYYYYY XXXXXXX А что было в царях русского после Алексея Михайловича? Кроме Александра III, по духу, НИЧЕГО!!! А Великую Октябрьскую социалистическую революцию не надо уничижать до масонства, она дала нам социальное государство. Но перевёртыши после смерти И.В.Сталина, начиная со свинорыла хруща, всё сделали, чтобы снова ввергнуть народ в нищету.