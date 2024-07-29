Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

Нас только пальцем помани. Только одним пальцем. Всё кинем — и побежим обратно в европейские объятия. На их голозадую вечеринку. Не в ту, как говорится, дверь

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ТОЛЬКО ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ… Открытие французской Олимпиады всех впечатлило, конечно. Сатанисты, трансвеститы (запрещены на территории РФ), всё такое.

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Комментарии
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Сергей Кабалалиев
не знаю но после того как это восхваляет ОИ в кикой стране,стране гомиков и лезбиянок признать это не рукопожатным и запретить ему вещать на ТВ,на всех каналах.
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
А что было в царях русского после Алексея Михайловича? Кроме Александра III, по духу, НИЧЕГО!!! А Великую Октябрьскую социалистическую революцию не надо уничижать до масонства, она дала нам социальное государство. Но перевёртыши после смерти И.В.Сталина, начиная со свинорыла хруща, всё сделали, чтобы снова ввергнуть народ в нищету.
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2 час.
Сергей Дмитриев
Во-во ! Если бы не зловещее ж/д-ЧП с литерным поездом Александра-3, РИ могла бы войти в 20-й век без великих потрясений и подвижками в социальных условиях при сохранении каденции царя ещё на хотя бы  лет на 5. Имхо.
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1 час.

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