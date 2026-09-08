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Не каждая обезьяна готова примерить корону

Не каждая обезьяна готова примерить корону

Мужчина решил устроить необычную примерку для нескольких обезьян, предложив им золотой обруч, напоминающий корону Сунь Укуна — легендарного Короля обезьян.

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