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Роналду о 4:2 с «Шабаб Аль-Ахли»: «Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ победа! Никогда не сдавайтесь!»

Роналду о 4:2 с «Шабаб Аль-Ахли»: «Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ победа! Никогда не сдавайтесь!»

«Аль-Наср» уступал со счетом 1:2, но добился успеха благодаря трем голам после 87-й минуты – 4:2. Благодаря этому команда из Эр-Рияда попала на групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

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