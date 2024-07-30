"Ростдонавтовокзал" требует вернуть автобусные маршруты на Пригородный автовокзал

Компания "Ростдонавтовокзал", управляющая Пригородным автовокзалом Ростова-на-Дону, требует признать незаконным решение областного Минтранса о переносе части автобусных маршрутов в автовокзал "Центральный", принадлежащий ростовскому бизнесмену греческого происхождения Ивану Саввиди.
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