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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид продлил до 8 серию игр с очками в текущем плей-офф НХЛ. Всего у него 17 баллов в 10 матчах – идет 2-м в гонке бомбардиров

Макдэвид продлил до 8 серию игр с очками в текущем плей-офф НХЛ. Всего у него 17 баллов в 10 матчах – идет 2-м в гонке бомбардиров

Капитан «Эдмонтона» ассистировал при шайбе Эвандера Кэйна в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:0, 3-1).

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