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Царьград

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В Нижнем Новгороде изменили схему движения на улице Карла Маркса

В Нижнем Новгороде изменили схему движения на улице Карла Маркса

В Нижнем Новгороде пересмотрели организацию дорожного движения на выезде к улице Карла Маркса. Решение о корректировке схемы приняли с учётом обращений горожан, а результаты проделанной работы оценил мэр Юрий Шалабаев.

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