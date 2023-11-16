В Ставропольском крае кондитерская фабрика увеличит производство на 15%

Кондитерская фабрика Аlex Sweets, расположенная в Ставропольском крае, завершила очередной этап модернизации своего производства, благодаря которому она сможет увеличить выпуск продукции на 15% и расширить ассортимент изделий.
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