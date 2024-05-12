Ученые: Жизнь в спешке снижает риск развития 13 видов рака

Вероятность возникновения болезней понижается на 30%, передает InAktau.kz со ссылкой на rosbalt.ru. Новое исследование, проведенное учеными, раскрыло пользу для здоровья постоянной спешки и быстрой ходьбы.
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