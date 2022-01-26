Чонгук решил пойти в армию вместе с Джином: «Нужно время уйти в себя, забыть про Ви и Чимина»

Единственным верным решением будет сделать это, пока отношения троицы из «Бантан» не накалились до предела! Привет, АРМИ! Смотрели ли вы последний эфир V Live, в котором присутствовали айдолы BTS Чимин (Jimin), Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung)? Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени после скандалов всех трёх ребят, о которых они так и не решились заговорить вслух на свою миллионную аудиторию, зрители на трансляции чувствовали некое напряжение, неловкость и замкнутость всех музыкантов.