Владельцы участков на поле Черепанова просят поддержки властей

В непростой экономической ситуации (когда цены на квартиры в Иркутске вместе с числом этажей в «человейниках» стремятся в небеса) владельцы участков на поле Черепанова в Иркутском районе просят местную, областную, а если надо и федеральную власть поддержать тех, для кого небольшой дом за городом — это единственно возможный вариант обрести доступное жилье плюс при этом еще и семью кормить за счет собственного огорода.