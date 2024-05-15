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Владельцы участков на поле Черепанова просят поддержки властей

В непростой экономической ситуации (когда цены на квартиры в Иркутске вместе с числом этажей в «человейниках» стремятся в небеса) владельцы участков на поле Черепанова в Иркутском районе просят местную, областную, а если надо и федеральную власть поддержать тех, для кого небольшой дом за городом — это единственно возможный вариант обрести доступное жилье плюс при этом еще и семью кормить за счет собственного огорода.

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