Неделя моды в Париже: Наталья Водянова, Марина Линчук, Шер и Джулия Фокс на показе Vetements

Вчера в Париже в рамках Недели моды прошел показ новой осенне-зимней коллекции Vetements. Гостями Гурама Гвасалии стали давняя подруга и поклонница дизайнера Наталья Водянова, а также Шер, Джулия Фокс, Марина Линчук, Кармен Касс, рэпер Тайга и другие.
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