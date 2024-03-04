В Актау наградили лучших криминалистов

В этом году оперативно-криминалистической деятельности исполнилось уже 105 лет. В честь этого праздника лучшие криминалисты области и ветераны отрасли были награждены грамотами, благодарственными письмами от имени начальника департамента генерал-майора полиции Аяна Дуйсембаева.