В Актау наградили лучших криминалистов

В этом году оперативно-криминалистической деятельности исполнилось уже 105 лет. В честь этого праздника лучшие криминалисты области и ветераны отрасли были награждены грамотами, благодарственными письмами от имени начальника департамента генерал-майора полиции Аяна Дуйсембаева.
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