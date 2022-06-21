Военное обозрение

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Польский эксперт: Длительность украинского конфликта зависит от США

Польский эксперт: Длительность украинского конфликта зависит от США

По мнению профессора из Польши американиста Гжегожа Гурского, сопротивление Украины напрямую зависит от американской поддержки, поэтому военные действия будут продолжаться, пока Вашингтон не изменит своих внешнеполитических намерений.

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