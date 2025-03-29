Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Chebotareva
    Пора создать закон против этих предателей !!! Когда здесь тяжело ,, они драпают и еще помогают врагам ! А потом верну...Никита Михалков п...
  • Elena Chebotareva
    Когда уже законы будут на стороне россиян , значит законом признать этих уродов , которые плюют на нас из за границы ...Макаревича* и Вай...
  • Severyanin
    Прибабалтов к России не присоединять ни в коем случае. Это не доброкачественные и недобросовестные народы. Пусть давя...«Чтобы потом опят...

Дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём

Дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Так, сенсации подъезжают одна другой забористее, не успеваешь даже с толком и расстановкой всё обмозговать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Иноземцев
&quot;...Автор, что хотел сказать-то этим нудными, длинным тестом, с подкалыванием Путина?..&quot;. ================================================ 😊 В конце обсуждаемой статьи чёрным по белому написано (дословно): &quot;А если серьёзно, то ПРОЗВУЧАЛО ВОТ ЧТО. Россия всерьёз рассматривает прекращение украинской так называемой государственности, источником которой является нацистский переворот. Мысль о «временной администрации с Мандатом ООН» можно считать официальной позицией Кремля&quot; 😉 --- Что КОНКРЕТНО Вам НЕПОНЯТНО в приведённом выше абзаце из обсуждаемой статьи?
Ответить
15 час.
Галина Кудрявцева
Мне понятен этот абзац, мне непонятно:зачем для того, чтобы написать его нужно такое нудно, длинное предисловие...
Ответить
9 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Мне понятен этот абзац, мне непонятно:зачем для того, чтобы написать его нужно такое нудно, длинное предисловие...&quot;. ================================================ 😊 Обсуждаемая статья опубликована на Дзене в частности и прочитало её (статью) около 12 тыс. читателей интернета. Одобрили 👍 её (статью) более 5 тыс. прочитавших и оставили 661 комментариев под ней (статьёй) - и это только за один день! --- Ну, не может АВТОР пересылать свою статью персонально каждому заинтересовавшему, да, ещё ориентируясь на осведомлённость читателя по затронутой теме 😉
Ответить
6 час.
наверх