Дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём

"...Автор, что хотел сказать-то этим нудными, длинным тестом, с подкалыванием Путина?..". ================================================ 😊 В конце обсуждаемой статьи чёрным по белому написано (дословно): "А если серьёзно, то ПРОЗВУЧАЛО ВОТ ЧТО. Россия всерьёз рассматривает прекращение украинской так называемой государственности, источником которой является нацистский переворот. Мысль о «временной администрации с Мандатом ООН» можно считать официальной позицией Кремля" 😉 --- Что КОНКРЕТНО Вам НЕПОНЯТНО в приведённом выше абзаце из обсуждаемой статьи?

Александр Иноземцев

"...Мне понятен этот абзац, мне непонятно:зачем для того, чтобы написать его нужно такое нудно, длинное предисловие...". ================================================ 😊 Обсуждаемая статья опубликована на Дзене в частности и прочитало её (статью) около 12 тыс. читателей интернета. Одобрили 👍 её (статью) более 5 тыс. прочитавших и оставили 661 комментариев под ней (статьёй) - и это только за один день! --- Ну, не может АВТОР пересылать свою статью персонально каждому заинтересовавшему, да, ещё ориентируясь на осведомлённость читателя по затронутой теме 😉